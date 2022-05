Übernachten im Nationalpark Sächsische Schweiz verboten

Das Übernachten im Nationalpark SĂ€chsische Schweiz ist vom 20. Mai bis Mitte Juni verboten. Dies geschehe zum Schutz der Natur, teilte die Nationalparkverwaltung am Dienstag in Bad Schandau mit. Mit der Maßnahme soll unter anderem ein weiteres Absinken der Brutvogelzahlen vor allem bei Wanderfalken aufgehalten und fĂŒr weitere Tierarten im Nationalpark eine störungsarme Aufzucht ihrer Jungtiere ermöglicht werden.

Das Übernachten in der Natur ist im Nationalpark auch bisher schon grundsĂ€tzlich ganzjĂ€hrig untersagt. Ausnahme ist das FreiĂŒbernachten an 58 gekennzeichneten Stellen ("Boofen"), soweit dies im Zusammenhang mit dem Klettern geschieht. Der Nationalpark SĂ€chsische Schweiz ist der einzige Nationalpark in Deutschland, in dem diese eingeschrĂ€nkte Form der FreiĂŒbernachtung erlaubt ist.