Baustart für Batteriefabrik bei Heide 2023

Die Bauarbeiten f├╝r die geplante Batteriezellfabrik in der N├Ąhe von Heide in Dithmarschen sollen in der zweiten Jahresh├Ąlfte 2023 beginnen. Das teilte ein Sprecher des schwedischen Unternehmens Northvolt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. An diesem Mittwoch will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne) bekanntgeben, wie hoch die angek├╝ndigte F├Ârderung f├╝r das Projekt ausfallen wird. Habeck wird den F├Ârderbescheid in Berlin an das Unternehmen ├╝bergeben. Bekannt ist bisher nur, dass Schleswig-Holstein das Vorhaben mit bis zu 50 Millionen Euro unterst├╝tzen wird.