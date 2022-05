80-jähriger Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Ein 80-Jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall in Dünwald im Unstrut-Hainich-Kreis schwer verletzt. Der 80-Jährige hatte am Dienstagnachmittag einem Auto die Vorfahrt genommen und ist daraufhin mit dem Fahrzeug kollidiert, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der am Bein schwer verletzte Motorradfahrer musste daraufhin mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des verursachten Sachschadens war zunächst nicht bekannt.