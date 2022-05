Intel-Manager hofft auf rasche Genehmigungen für Fabrik

Im M├Ąrz hatte Intel bekanntgegeben, in den n├Ąchsten Jahren rund 80 Milliarden Euro investieren zu wollen, um in Europa an mehreren Standorten ein "hochmodernes Halbleiter-├ľkosystem" entstehen zu lassen. In Magdeburg sollen in einer ersten Ausbaustufe zwei benachbarte Halbleiterwerke gebaut werden. Es k├Ânnten mehrere Tausend Arbeitspl├Ątze entstehen. Intel will daf├╝r zun├Ąchst rund 17 Milliarden Euro investieren. Der Bau soll im n├Ąchsten Jahr beginnen.