Rostocker Bürgerschaft steht zur Bundesgartenschau 2025

Die Rostocker B├╝rgerschaft steht zur Bundesgartenschau 2025 in der Hansestadt. Die B├╝rgerschaft schloss sich am Mittwoch mit gro├čer Mehrheit einem Dringlichkeitsantrag des Rostocker Bundes an. Darin wird Oberb├╝rgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) unter anderem aufgefordert, das n├Âtige Personal f├╝r das Gelingen des Projekts bereitzustellen und eine Buga-Koordinationsstelle innerhalb der Stadtverwaltung zu schaffen.