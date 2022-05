Aufruf zu mehr Austausch: Steinmeier sucht Bürger-Gespräche

Viele Gespr├Ąche und manch hitzige Diskussion: Bundespr├Ąsident Frank-Walter Steinmeier hat sich auch am zweiten Tag seines Besuchs in Quedlinburg Zeit f├╝r Gespr├Ąche mit B├╝rgerinnen und B├╝rgern genommen. Die Kernbotschaft: Es muss mehr Austausch geben. "Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Debatten ├╝ber die Lage unseres Landes, die Sorgen ├╝ber den Krieg in der Ukraine, dass wir diese Debatten nicht nur in Berlin f├╝hren", sagte das Staatsoberhaupt am Mittwoch. Der Spalt innerhalb der Gesellschaft sei gr├Â├čer geworden. Gerade nach zwei Jahren Pandemie m├╝ssten die Gespr├Ąche zwischen Politik und den B├╝rgerinnen und B├╝rgern intensiver gef├╝hrt werden, so Steinmeier.