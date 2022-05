Aquaventus: Wasserstoffproduktion auf See deutlich günstiger

Die Produktion von gr├╝nem Wasserstoff direkt an Windkraftanlagen auf See birgt aus Sicht der Helgol├Ąnder Initiative Aquaventus erhebliche Kosten-, Zeit- und Umweltvorteile. Aquaventus verwies dazu am Donnerstag auf eine Studie der schwedischen Beratungsgesellschaft Afry, die im Auftrag der Energiekonzerne RWE, Gasunie, Gascade, Equinor und Shell entstanden war.

"Laut der Studie kann eine Pipeline f├╝r offshore erzeugten Wasserstoff bis zu f├╝nfeinhalb Jahre schneller realisiert werden als Seekabelverbindungen f├╝r Offshore-Strom, der erst an Land zur Elektrolyse eingesetzt wird", hei├čt es in einer Aquaventus-Mitteilung. "Die energetische Erschlie├čung gerade weit entfernter Fl├Ąchen in der Au├čenwirtschaftszone lie├če sich so erheblich beschleunigen." Diese Zone umfasst internationale Gew├Ąsser in K├╝stenn├Ąhe, die zwar nicht zum deutschen Staatsgebiet geh├Âren und f├╝r den Schiffsverkehr frei sind, aber von Deutschland wirtschaftlich exklusiv genutzt werden d├╝rfen. Die AWZ spielt bei dem geplanten Ausbau der Windkraft auf See eine gro├če Rolle.