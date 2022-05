Durchsuchungen wegen des Verdachts des Steuerbetrugs

Wegen des Verdachts des Steuerbetruges in Millionenh├Âhe haben Fahnder in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-W├╝rttemberg 44 Unternehmen und Privatwohnungen durchsucht. Gegen einen 50-J├Ąhrigen und eine 34 Jahre alte Frau seien bestehende Haftbefehle vollstreckt und Untersuchungshaft angeordnet worden, teilte die zust├Ąndige Staatsanwaltschaft Darmstadt am Donnerstag mit. Mehr als 300 Steuerfahnder und Polizisten seien an der Aktion am Dienstag beteiligt gewesen. Die Ermittlungen w├╝rden sich insgesamt gegen 24 Verd├Ąchtige richten.