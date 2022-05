Inselvertreter fordern mehr Unterstützung von Politik

Vertreter deutscher Inseln und Halligen fordern von der Europ├Ąischen Union und der Bundesregierung gezieltere finanzielle Unterst├╝tzung. Daf├╝r unterzeichneten sie am Donnerstag auf der 2. Inselkonferenz in Binz auf R├╝gen die Deutsche Inselresolution. Es sei auch ein st├Ąrkerer Dialog mit den Inseln und Halligen wichtig, um deren lokalen Bedingungen und Herausforderungen auch in politischen Pl├Ąnen Ausdruck zu verleihen. Bisher blieben die Standortnachteile der Orte dabei "weitestgehend unber├╝cksichtigt". Nach Angaben des Tourismusverbands R├╝gen unterzeichneten 26 Inselvertreter die Resolution.