Carl Zeiss Meditec trotzt Lieferkettenproblemen mit Wachstum

F├╝r den Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec geht es weiter bergauf. Beim Spezialisten f├╝r OP-Mikroskope, Laser und Linsen f├╝r die Augenheilkunde kletterte der Auftragseingang in der erstens H├Ąlfte des Gesch├Ąftshalbjahres 2021/22 (bis Ende September) ├╝ber die Milliardengrenze. Dabei zog der Umsatz in den sechs Monaten im Jahresvergleich um 11,5 Prozent auf 855,4 Millionen Euro an, wie der Th├╝ringer MDax-Konzern am Freitag in Jena mitteilte. S├Ąmtliche Gesch├Ąftsbereiche und Regionen trugen zu dem Plus bei. Der Vorstand best├Ątigte seine Jahresprognose.