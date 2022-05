Messerattacke in Zug: Ermittler prüfen islamistisches Motiv

Nach der Messerattacke in einer Regionalbahn bei Aachen pr├╝fen die Ermittler einen islamistischen Hintergrund. Das teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag mit. Bei dem T├Ąter handele es sich um einen 31-j├Ąhrigen Mann, der im Irak geboren wurde, seine Staatsangeh├Ârigkeit sei noch unklar. Bei der Attacke am Freitagmorgen habe der Mann f├╝nf Menschen verletzt, Lebensgefahr habe nicht bestanden. Auch der T├Ąter sei verletzt worden.

Der Mann habe in einer Regionalbahn bei Herzogenrath am Freitagmorgen pl├Âtzlich "wahllos und willk├╝rlich" auf Passagiere eingestochen, schilderte Reul. Es handele sich um "eine grausame Tat, die in einem Akt enormen Mutes gestoppt werden konnte". Einem 60 Jahre alten Bundespolizisten, der sich zuf├Ąllig im Zug befand, sei es mit Hilfe zweier weitere Passagiere gelungen, den Angreifer zu ├╝berw├Ąltigen. In der Bahn h├Ątten sich etwa 270 Fahrg├Ąste befunden.