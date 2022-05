Innenministerin würdigt Arbeit der Polizei

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine S├╝tterlin-Waack (CDU) hat die Arbeit der Polizei beim Treffen der G7-Au├čenminister an der Ostseek├╝ste gew├╝rdigt. "Ich habe mich heute noch einmal ├╝berzeugt, dass so gut wie nichts dem Zufall ├╝berlassen wurde", teilte sie nach einem Besuch bei den Einsatzkr├Ąften am Freitag in Wangels mit. Kr├Ąftem├Ą├čig sei der Einsatz zwar nicht der gr├Â├čte in der Geschichte des Landes, aber es sei sicher einer der anspruchsvollsten.