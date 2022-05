Nach Yücel-Rücktritt: Rufe nach personeller PEN-Erneuerung

Gratis Comics f├╝r alle in Berlin

Mann steckt kopf├╝ber in W├Ąschetrockner

Gotha Nach Y├╝cel-R├╝cktritt: Rufe nach personeller PEN-Erneuerung Von dpa 14.05.2022 - 11:11 Uhr Lesedauer: 2 Min. Der Journalist Deniz Y├╝cel nimmt an der Mitgliederversammlung in Gotha teil. (Quelle: Martin Schutt/dpa/dpa-bilder)

Nach dem ├╝berraschenden R├╝cktritt des PEN-Pr├Ąsidenten Deniz Y├╝cel haben PEN-Mitglieder eine personelle Verj├╝ngung gefordert. Die Schriftstellerin Thea Dorn sagte am Samstag bei der Aussprache auf der Mitgliederversammlung in Gotha, f├╝r sie mache ein Verbleib im PEN nur Sinn, wenn sich die Vereinigung radikal neu aufstelle. PEN-Mitglied Herbert Wiesner sagte: "Wir brauchen einen Neuanfang mit j├╝ngeren Leuten nach diesem Desaster, wir steuern ins Nirwana." Neumitglied Markus Ostermair sah in der personellen Verj├╝ngung eine der wichtigsten Aufgaben f├╝r die weitere Existenz des Vereins.

Der Journalist Y├╝cel hatte am Freitagabend in Gotha nach einer teils giftig gef├╝hrten Debatte und eines nur knapp gescheiterten Abwahlantrags sein Pr├Ąsidentenamt hingeschmissen. Zugleich erkl├Ąrte der 48-J├Ąhrige seinen Austritt aus der "Bratwurstbude" PEN. Am Samstag traten dann auch die restlich verbliebenen Pr├Ąsidiumsmitglieder in Gotha zur├╝ck. Ein Notvorstand soll nun bis zur Neuwahl auf einer au├čerordentlichen Mitgliederversammlung die PEN-Gesch├Ąfte f├╝hren.

Der F├╝hrungsstil der erst im Oktober gew├Ąhlten Spitzenriege hatte zu heftigen internen Querelen und einer tiefen Spaltung der Vereinigung gef├╝hrt. Viele Mitglieder haben nach dem Debakel in Gotha ├╝ber einen Austritt aus der Schriftstellervereinigung nachgedacht, wie sie am Samstag bekannten. Sie werteten den gegenseitigen Umgang als unw├╝rdig, besch├Ąmend, sch├Ąbig und peinlich.

Die Schriftstellerinnen Eva Menasse und Julia Franck ├Ąu├čerten in der Aussprache ihre Befremden ├╝ber die in Gotha zutage getretene H├Ąme und Grabenk├Ąmpfe. Franck sprach von einem "H├Âllenspektakel" und Gefechten, an denen sie sich nicht beteiligen wolle.