Wettkampf der DRK-Rettungschwimmer aus Sachsen und Thüringen

Ilmenau Wettkampf der DRK-Rettungschwimmer aus Sachsen und Th├╝ringen

Nach einer zweij├Ąhrigen coronabedingten Wettkampfpause sind am Samstag in Ilmenau rund 85 DRK-Rettungsschwimmer aus Th├╝ringen und Sachsen zu ihren Landesmeisterschaften angetreten. Bis Sonntag gehen 14 Mannschaften in verschiedenen Wasserrettungsdisziplinen an den Start, wie die DRK-Wasserwacht Th├╝ringen mitteilte.

Dabei m├╝ssen die Wettkampfteilnehmer in der Ilmenauer Schwimmhalle auf Zeit unter anderem mit Flossen, tauchend oder bekleidet ├ťbungen absolvieren. Hinzu kommen zehn Stationen in der Stadt, an denen realit├Ątsnah Unfallsituationen gemeistert werden m├╝ssen. An dem Leistungsvergleich beteiligen sich den Angaben zufolge etwa 80 Ehrenamtliche wie Schiedsrichter, Mimen und Helfer. Die Sieger werden am Sonntag gek├╝rt.

In Th├╝ringen betreuen laut der Wasserwacht rund 1300 DRK-Rettungsschwimmer ehrenamtlich 35 Rettungsstationen an Badegew├Ąssern und in Schwimmb├Ądern. Von den 4800 Mitgliedern in der Wasserwacht Sachsen sind 3066 als Rettungsschwimmer qualifiziert.