Berliner Corona-Inzidenz etwas höher

Die Corona-Inzidenz in Berlin hat sich laut offizieller Statistik etwas erhöht. Am Samstag lag sie nach Angaben des Senats bei 375,4, nach knapp 357 am Tag zuvor. Der Wert gibt die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an. Den bundesweiten Wert gab das Robert Koch-Institut mit 477 an, etwas weniger als am Tag zuvor.