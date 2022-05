Stolzer Völler als Vorsänger, Freiburgs Günter: "Tut weh"

Rund eine Viertelstunde nach Schluss forderten die Fans "Völler auf den Zaun". Der 62-Jährige ging auf die Kurve zu, schoss auf dem Weg noch einen Ball ins leere Tor und ließ sich danach auf den Zaun helfen. "Jetzt muss mir mal einer sagen, was ich machen soll", erklärte der Weltmeister von 1990 inmitten der Anhänger mit einem Mikrofon in der Hand. Anschließend stimmte er ein "ufta täterä" an und hüpfte mit den Anhängern.

"Das Wichtigste war, dass ich mich nicht verletzt habe. In meinem Alter muss man ja aufpassen bei solch akrobatischen Aktionen", sagte Völler lachend. Es sei in seinen mehr als 40 Jahren im Profi-Fußball "mein erstes Mal" auf dem Zaun: "In meiner aktiven Zeit gab es so was ja nicht. Das ist erst später eingeführt worden. Ich wusste natürlich den Text nicht. Aber ich hatte einen Souffleur, der hat mir alles ins Ohr gesagt."