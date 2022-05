Auf grüner Welle durch die Stadt: Apps zur Stauverhinderung

Wiesbaden nahm Ende vergangenen Jahres die Verkehrssteuerung "Digi-V" in Betrieb. Die Stadt geh├Ârt nach eigenen Angaben zu den 70 St├Ądten in Deutschland , die regelm├Ą├čig den Stickstoff-Grenzwert ├╝berschreiten. Um besser auf die Verkehrssituation und die Einhaltung der Grenzwerte f├╝r Luftschadstoffe reagieren zu k├Ânnen, erhebt und analysiert das System "Digi-V" Verkehrs- und Umweltdaten.

Dazu sind s├Ąmtliche Ampeln an das digitale Leitungsnetz der Stadt und damit zentral an den Verkehrsrechner und die Leitzentrale angeschlossen. Zus├Ątzlich wurden sie mit Umwelt- beziehungsweise Wettersensoren ausgestattet. Kameras erfassen Verkehrsstr├Âme. Die Daten werden an den Verkehrsrechner geschickt und dort als Entscheidungsgrundlage f├╝r die Verkehrssteuerung ausgewertet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter k├Ânnten so flexibler auf die aktuelle Verkehrssituation reagieren und Ma├čnahmen einleiten, um den Verkehrsfluss und die Luftqualit├Ąt zu verbessern, erkl├Ąrt die Stadt. Zum Beispiel k├Ânnten Ampelanlagen, vor denen eine lange Fahrzeugschlange steht, l├Ąngere Gr├╝nzeiten bekommen.