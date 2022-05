Bahnhof Münster: Flüchtiger mutmaßlicher Gewalttäter gefilmt

Der nach der versuchten T├Âtung einer 19-J├Ąhrigen gesuchte Mann ist am Bahnhof in M├╝nster offenbar von einer ├ťberwachungskamera gefilmt worden. Nach aktuellen Erkenntnissen stieg der namentlich bekannte 25-J├Ąhrige am Donnerstag (12. Mai) um 11.27 Uhr in den Regionalexpress in Richtung D├╝sseldorf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er wird verd├Ąchtigt, die junge Frau in der Nacht zu Donnerstag in Geeste im Emsland mit mehr als 20 Messerstichen lebensgef├Ąhrlich verletzt zu haben. Die 19-J├Ąhrige wurde noch in der Nacht bewusstlos auf einem Schulhof gefunden. Ermittelt wird wegen eines versuchten T├Âtungsdelikts.