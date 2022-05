"Stunde der Gartenvögel": Mehr Mauersegler

Weniger Schwalben, dafür mehr Mauersegler sind bei der "Stunde der Gartenvögel" in Bayern gesichtet worden. Bei der Mitmachaktion vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Hilpoltstein und Naturschutzbund Deutschland hatten sich im Freistaat bis Sonntagnachmittag fast 4000 Menschen beteiligt.

Die Zwischenbilanz ergab, dass Spatz, Amsel und Star die am weitesten verbreiteten Gartenvögel in Bayern sind. Rauch- und Mehlschwalbe seien bisher weniger häufig gemeldet worden als im Vorjahr, teilte der LBV mit. Der ebenfalls unter dem Rückgang der Insekten und den fehlenden Nistmöglichkeiten an Gebäuden leidende Mauersegler sei dagegen häufiger gesichtet worden.