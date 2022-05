Die in einem Wald bei Stelle im niedersächsischen Landkreis Harburg gefundene tote Frau ist erwürgt worden. Das habe die Obduktion bestätigt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag in Hamburg. "Hintergrund der Tat war vermutlich eine Auseinandersetzung über die Bezahlung sexueller Dienstleistungen." Am Wochenende war ein Verdächtiger festgenommen worden.