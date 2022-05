Zeiss setzt Wachstumstrend im ersten Halbjahr fort

Der Optikkonzern Carl Zeiss mit einem seiner größten Standorte in Jena hat seine gute Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr fortgesetzt. Der Umsatz des Elektronik- und Optikherstellers stieg in den ersten sechs Monaten des im Oktober begonnenen Geschäftsjahrs um 20 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,4 Mrd), wie ein Sprecher im baden-württembergischen Oberkochen am Mittwoch mitteilte.

Zeiss gehört zu den Traditionsunternehmen in Deutschland mit Gründungsort in Jena. In der Thüringer Stadt investiert Zeiss derzeit mehr als 350 Millionen Euro in einen neuen Standort für Tochterfirmen mit über 2000 Mitarbeitern, darunter das MDax-Unternehmen Carl Zeiss Meditec AG.