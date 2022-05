Riesiges Windrad in der Lausitz geplant

In Schipkau in der Lausitz soll in einem Windpark im kommenden Jahr eine 300 Meter hohe Windkraftanlage stehen. Allein die Nabenhöhe betrage etwa 240 Meter und der Rotordurchmesser 120 Meter, wie der Bauamtsleiter der Gemeinde, Martin Konzag, am Donnerstag mitteilte. ZunĂ€chst soll nach Angaben der Gemeinde und des ausfĂŒhrenden Unternehmens Gicon aber zur Vorbereitung ein ebenfalls 300 Meter hoher Turm fĂŒr Windmessungen errichtet werden. Danach werde dann ein sogenannter Höhenwindturm als Pilotanlage aufgestellt. ZunĂ€chst hatten "Niederlausitz aktuell" und der rbb berichtet.