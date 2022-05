Bauer will in Zivilprozess VW zu mehr Klimaschutz zwingen

Das Landgericht Detmold befasst sich heute mit der Klage eines Landwirts aus dem nordrhein-westf├Ąlischen Detmold gegen den Autobauer VW in Sachen Klimaschutz. Der von der Umweltschutzorganisation Greenpeace unterst├╝tzte Bio-Bauer will gerichtlich durchsetzen, dass der Autokonzern "├╝berm├Ą├čige" Emissionen des Treibhausgases Kohlendioxid unterl├Ąsst. VW h├Ąlt die Klage f├╝r unbegr├╝ndet. Aller Voraussicht nach wird das Gericht nach der m├╝ndlichen Verhandlung in dem Zivilprozess am Freitag noch keine Entscheidung verk├╝nden.