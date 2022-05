Wölfe: Verbände in Sachsen sehen Weidetierhaltung bedroht

In einem Offenen Brief fordern mehrere Verb├Ąnde Ministerpr├Ąsident Michael Kretschmer (CDU) auf, sich auf Bundesebene aktiv f├╝r eine Bestandsregulierung einzusetzen. In der Weidetierhaltung seien gerade junge und neugeborene Tiere f├╝r W├Âlfe eine leichte Beute, hei├čt es in dem am Freitag vorgestellten Schreiben. ├ťbergriffe h├Ątten trotz der Installation von Z├Ąunen gezeigt, dass solche Schutzma├čnahmen l├Ąngst nicht mehr ausreichten. "Die artgerechte Weidehaltung und die damit verbundene naturnahe Landschaftspflege zugunsten biologischer Artenvielfalt stehen in Sachsen mittelfristig vor dem Aus."