Buxtehuder SV will in Neckarsulm Rang drei sichern

Die Handballerinnen des Buxtehuder SV wollen in ihrem vorletzten Bundesliga-Spiel dieser Saison den dritten Tabellenplatz aus eigener Kraft perfekt machen. Um Verfolger Thüringer HC auf Distanz zu halten, benötigt das Team von Trainer Dirk Leun am Samstag (18.00 Uhr) einen Erfolg bei der Sport-Union Neckarsulm. Beide Clubs, die am kommenden Dienstag noch in einem Nachholspiel aufeinandertreffen, trennen zwei Punkte.