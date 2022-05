Mäzen Hopp kritisiert TSG-Team - Breitenreiter Kandidat?

MĂ€zen Dietmar Hopp hat bei der Mitgliederversammlung der TSG 1899 Hoffenheim harsche Kritik an der Bundesliga-Mannschaft des Clubs geĂŒbt. "Das 0:0 gegen FĂŒrth, das war unentschuldbar. Die drei letzten Spiele waren inakzeptabel, das 1:5 in Mönchengladbach sogar peinlich", sagte der 82-JĂ€hrige bei der Veranstaltung am Samstag im Stadion von Sinsheim. Derweil ist AndrĂ© Breitenreiter vom Schweizer Fußball-Meister FC ZĂŒrich nach "Kicker"-Angaben ein Kandidat fĂŒr die Nachfolge von Trainer Sebastian Hoeneß.