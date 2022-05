Timo Rost neuer Trainer beim FC Erzgebirge Aue

Timo Rost wird in der neuen Saison Trainer des Zweitliga-Absteigers FC Erzgebirge Aue in der 3. Fu├čball-Liga. Das gaben die Auer und Rosts bisheriger Verein SpVgg Bayreuth am Samstag bekannt. Mit den Franken war Rost zuvor in die 3. Liga aufgestiegen und hatte zudem die 1. DFB-Pokal-Runde erreicht. "Wir sind sehr froh, dass uns diese wichtige Personalentscheidung gelungen ist und wir nun Planungssicherheit haben. Timo hat als einstiger Spieler und jetziger Trainer einen gro├čen Erfahrungsschatz und das K├Ânnen, hier in Aue eine gute und erfolgreiche Arbeit zu leisten", sagte Aues Pr├Ąsident Helge Leonhardt. ├ťber Vertragsmodalit├Ąten wurden noch keine Angaben gemacht.