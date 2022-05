VfB Oldenburg Meister der Regionalliga Nord

Der VfB Oldenburg hat sich die Meisterschaft in der Regionalliga Nord gesichert. Die Niedersachsen behaupteten am Samstag mit einem 1:1 gegen Holstein Kiel II Platz eins. Der fr├╝here Fu├čball-Zweitligist spielt nun in der Relegation gegen den BFC Dynamo Berlin um den Aufstieg in die Dritte Liga. Das Hinspiel findet am 28. Mai in Berlin statt, das R├╝ckspiel wird eine Woche sp├Ąter in Oldenburg angepfiffen.