Airportausbau Leipzig/Halle: Ausgleich für Kommunen geplant

Der Sprecher der Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG), Uwe Schuhart, bestĂ€tigte zwar ein Treffen der Beteiligten im Mai, Ă€ußerte sich aber nicht zu konkreten Zahlen. Zu den Inhalten sei mit allen Teilnehmern Vertraulichkeit vereinbart worden, hieß es. "Aber wir können bestĂ€tigen, dass wir uns bekannterweise seit lĂ€ngerem fĂŒr verschiedene Maßnahmen und Projekte in den Gemeinden aus dem Umland des Flughafen Leipzig/Halle einsetzen", sagte Schuhart. Die MFAG will 500 Millionen Euro in Modernisierung und Ausbau investieren.

Der Flughafen an der Grenze von Sachsen und Sachsen-Anhalt ist inzwischen der zweitgrĂ¶ĂŸte Fracht-Airport in Deutschland hinter Frankfurt/Main und in Europa schon die Nummer vier. Am Airport gibt es fĂŒr Frachtmaschinen eine Nachtflugerlaubnis. Der Frachtumschlag stieg 2021 um 15 Prozent auf fast 1,6 Millionen Tonnen, ein Rekordergebnis. Etwa 8200 der insgesamt 10 800 BeschĂ€ftigen arbeiten am Airport Leipzig/Halle im Bereich Luftfracht, Speditionen und Logistik. Haupteigner der Mitteldeutschen Flughafen AG ist Sachsen mit gut 77 Prozent, Sachsen-Anhalt ist mit gut 18 Prozent beteiligt.

Unter anderem plant DHL die Erweiterung des Logistik-Drehkreuzes von 60 auf etwa 90 StellplĂ€tze fĂŒr Flugzeuge. Amazon Air hatte im November 2020 am Flughafen sein erstes regionales Luftfrachtzentrum in Europa eröffnet. Das Unternehmen nutzt dafĂŒr eine neu errichtete 20 000 Quadratmeter große Frachtanlage mit direktem Zugang zum Vorfeld und will weiter wachsen. Im Jahr 2019 gab es gut 80 000 Starts und Landungen. FĂŒr 2032 sind 118 000 prognostiziert.

Vor allem wegen der zu erwartenden Zunahme nĂ€chtlicher FlĂŒge gibt es von Anwohnern und Klimaaktivisten erhebliche WiderstĂ€nde gegen die AusbauplĂ€ne. Bei der zustĂ€ndigen Landesdirektion Sachsen sind inzwischen Tausende Einwendungen eingegangen.

Ähnliche Ausgleichsmaßnahmen, wie sie im Freistaat Sachsen diskutiert werden, sind in Sachsen-Anhalt derzeit weder in Planung noch in Diskussion, hieß es aus Kreisen des Verkehrsministeriums in Magdeburg. Entsprechende Schallschutzmaßnahmen im Zuge des Ausbaus seinen unter anderem auch Gegenstand des noch laufenden 15. PlanĂ€nderungsverfahrens bei der zustĂ€ndigen Landesdirektion Sachsen.