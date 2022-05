FC Ingolstadt holt Costly von Waldhof Mannheim

Der k├╝nftige Fu├čball-Drittligist FC Ingolstadt hat Defensivspieler Marcel Costly vom SV Waldhof Mannheim verpflichtet. Der 26-J├Ąhrige sei "ein temporeicher Akteur, der sowohl in der zweit- als auch in der dritth├Âchsten Spielklasse seine Qualit├Ąten unter Beweis gestellt hat", sagte Dietmar Beiersdorfer, Gesch├Ąftsf├╝hrer der Ingolst├Ądter, am Montag in einer Vereinsmitteilung. "Er ist ein unglaublich dynamischer Spieler und in der Abwehr sowie im Mittelfeld flexibel einsetzbar."