Insolventer Flughafen Hahn setzt auch im Juni Betrieb fort

Der insolvente Flughafen Hahn wird nach Angaben seines Insolvenzverwalters auch im Juni den Flugbetrieb weiterf├╝hren. Die L├Âhne und Geh├Ąlter der Mitarbeiter w├╝rden gezahlt, teilte er am Montag auf Anfrage mit. Der Flugbetrieb habe sich sowohl in der Passage als auch in der Fracht positiv entwickelt. Im Investorenprozess dauerten die Verhandlungen an, erkl├Ąrte der Insolvenzverwalter. "Zu Einzelheiten k├Ânnen wir uns nicht ├Ąu├čern."