Buxtehuder SV will über den Thüringer HC in den Europapokal

Buxtehuder SV will ├╝ber den Th├╝ringer HC in den Europapokal

F├╝r die Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV beginnt mit dem "Endspiel" um den dritten Rang gegen den Th├╝ringer HC die Woche des Jahres. Holt das Team von Trainer Dirk Leun am Dienstag (19.30 Uhr) gegen den direkten Konkurrenten Th├╝ringer HC mindestens einen Punkt, ist der dritte Tabellenplatz und damit die Europapokal-Teilnahme perfekt. Der BSV kann sich sogar eine Niederlage mit 20 Toren Differenz erlauben. Doch Leun betonte: "Wir wollen nat├╝rlich unser letztes Heimspiel gewinnen."

Im Hinrundenspiel hatte der BSV mit 29:20 gesiegt. Doch Leun warnte: "Der Th├╝ringer HC ist mittlerweile in einer ganz anderen Verfassung." Um erfolgreich zu sein, m├╝sse sich seine Mannschaft in der Abwehr steigern. "Das wird am Ende wohl entscheidend sein."