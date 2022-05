Schauspieler Horst Sachtleben ist tot

Aktualisiert am 24.05.2022 - 11:18 Uhr

Schauspieler Horst Sachtleben ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte seine Agentur am Dienstag unter Berufung auf Sachtlebens Ehefrau Pia Hänggi mit. Zu den bekanntesten Rollen des Schauspielers gehörte die des Bischof Rossbauer in der ARD-Serie "Um Himmels Willen". Seit 2002 hatte Sachtleben an der Seite von Fritz Wepper dem Ensemble des TV-Dauerbrenners angehört, der im vergangenen Jahr endete.