Bundesweit freie Fahrt für fast alle Monheimer im Nahverkehr

Null statt neun Euro: Fast alle Einwohner von Monheim am Rhein haben in den kommenden drei Monaten bundesweit freie Fahrt im Nah- und Regionalverkehr. Denn die Besitzer der kostenfreien Monheim-Tickets profitieren nach Angaben der Stadt auch von den bundesweit geltenden Regelungen f├╝r das 9-Euro-Ticket. Die Stadt ├╝bernehme die Kosten des 9-Euro-Tickets. Bereits 92,5 Prozent der Berechtigten in der Stadt h├Ątten in den vergangenen gut zwei Jahren ihre zugesandte Chip-Karte f├╝r die kostenfreie Nutzung des Nahverkehrs in Monheim aktiviert, sagte ein Stadtsprecher. Das seien 38 300 Einwohner. F├╝r Kinder unter sieben Jahre gelte ohnehin freie Fahrt im Nahverkehr.