Grüne stimmen für Koalitionsverhandlungen mit der CDU

Heinold und ihre Co-Spitzenkandidatin Aminata Tour├ę gaben sich nach den Gespr├Ąchen am Dienstag zufrieden: Das, was in den letzten f├╝nf Jahren gewachsen sei, habe sie nun auch durch den Tag getragen, sagte Heinold. Es gebe ein vertrautes Miteinander, man arbeite gemeinsam an L├Âsungen und nicht gegeneinander. "Und so soll es gerne auch in den n├Ąchsten Jahren sein". Tour├ę erg├Ąnzte: "Wir m├╝ssen politisch mutig formulieren, wie es vorangehen muss, in vielen gesellschaftlichen und klimapolitischen Fragen. Und darauf haben wir uns geeinigt und das werden wir ganz hervorragend hinkriegen."