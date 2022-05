Garmisch-Partenkirchen verpasst Zuschlag für alpine Ski-WM 2027

Keine alpine Ski-Weltmeisterschaft in Deutschland: Garmisch-Partenkirchen ist bei der Vergabe des Winter-Highlights 2027 erneut leer ausgegangen. Der oberbayerische Ski-Ort, in dem unter anderem die anspruchsvollen Weltcup-Rennen auf der Kandahar stattfinden, musste sich bei der Entscheidung des internationalen Skiverbandes Fis in Mailand am Mittwoch der Schweizer Gemeinde Crans-Montana geschlagen geben.