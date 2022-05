Tuning-Fans aus Europa treffen sich am Bodensee

Mehr als 1500 getunte Fahrzeuge sind von Donnerstag (10.00 Uhr) an bei der Messe Tuningworld Bodensee in Friedrichshafen zu sehen. Damit w├╝rden mehr Autos auf dem Gel├Ąnde ausgestellt als je zuvor, sagte Projektleiter Dirk Kreidenwei├č. Rund 850 Teilnehmer sowie Zehntausende Besucher aus Deutschland und anderen europ├Ąischen L├Ąndern w├╝rden bis Sonntag erwartet.

Kritik an der Veranstaltung kam vom Konstanzer Oberb├╝rgermeister Uli Borchardt. Nicht nur am Bodensee beschwerten sich B├╝rger seit Jahren "v├Âllig zu Recht dar├╝ber, dass getunte, sinnlos laute Fahrzeuge L├Ąrm in unsere St├Ądte bringen", schrieb der CDU-Politiker auf Facebook. "Dass wir mit dieser Messe eine solche Szene und die zugeh├Ârige Industrie auch noch mit ├Âffentlichen Mitteln f├Ârdern, halte ich pers├Ânlich f├╝r komplett falsch."