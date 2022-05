Zimmerer stürzt von Baugerüst: Schwer verletzt

Ein 62-j├Ąhriger Zimmerer ist in Untergriesbach (Landkreis Passau) vier Meter tief von einem Ger├╝st gest├╝rzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann arbeitete am Mittwoch auf der Konstruktion auf einer Baustelle, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Da das Ger├╝st nicht richtig abgesichert gewesen sei, st├╝rzte der Zimmerer auf den Boden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen der M├Ąngel an der Absicherung der Konstruktion.