Ohne Miss-Kalender: Tuning-Messe will zeitgemäß sein

Angekommen auf der Messe sind stattdessen inzwischen Elektroautos. "Wir haben die ersten Teslas hier, die ein neues Fahrwerk reinbekommen haben", sagte Kreidenwei├č. Allerdings seien die meisten getunten Wagen auf der Messe zwischen 8 und 30 Jahren alt, daher handle es sich ├╝berwiegend um Verbrenner. "Aber wenn ich an so einem alten Auto weiter herumschraube, ist das ja auch in einem gewissen Sinne nachhaltig", sagte Kreidenwei├č.

Kritik gab es an der Messe im Vorfeld der Er├Âffnung dennoch. Der Konstanzer Oberb├╝rgermeister Uli Borchardt schrieb auf Facebook, B├╝rger beschwerten sich nicht nur am Bodensee seit Jahren "v├Âllig zu Recht dar├╝ber, dass getunte, sinnlos laute Fahrzeuge L├Ąrm in unsere St├Ądte bringen". Mit der Tuningworld "eine solche Szene und die zugeh├Ârige Industrie auch noch mit ├Âffentlichen Mitteln" zu f├Ârdern, halte er "pers├Ânlich f├╝r komplett falsch".

Tuningworld-Projektleiter Kreidenwei├č wies die Kritik zur├╝ck. "Die Tuner, die hier unterwegs sind, distanzieren sich ganz klar von Posern. Ein Fu├čballfan ist auch nicht automatisch ein Hooligan." Den meisten Tunern seien ihre Autos "heilig", sagte Kreidenwei├č. "Die stehen haupts├Ąchlich in der Garage, weil daran gebastelt wird." Der Konstanzer Oberb├╝rgermeister sei eingeladen, auf der Messe selbst mit Besuchern und Ausstellern zu sprechen. "Der Beitrag zeigt mir, dass er die Szene nicht genau kennt."