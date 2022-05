Tuning-Fans zeigen frisierte Wagen bei Messe am Bodensee

Mehr als 1500 getunte Fahrzeuge sind bis zum Sonntag bei der Messe Tuningworld Bodensee in Friedrichshafen zu sehen. "Wir haben traumhaftes Vatertagswetter und viele Besucher mit gl├╝cklichen Gesichtern", sagte Projektleiter Dirk Kreidenwei├č kurz nach der Er├Âffnung am Donnerstag. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause w├╝rden "mehr Autos auf dem Gel├Ąnde als je zuvor" ausgestellt. Rund 850 Teilnehmer aus Industrie, Veranstaltungsbranche und Tuning-Szene w├╝rden erwartet. Wegen des Andrangs rechnete die Messe mit vollen Stra├čen rund um Friedrichshafen.

Kritik an der Messe hatte im Vorfeld der Konstanzer Oberb├╝rgermeister Uli Borchardt ge├Ąu├čert. Nicht nur am Bodensee beschwerten sich B├╝rger seit Jahren "v├Âllig zu Recht dar├╝ber, dass getunte, sinnlos laute Fahrzeuge L├Ąrm in unsere St├Ądte bringen", schrieb der CDU-Politiker auf Facebook. "Dass wir mit dieser Messe eine solche Szene und die zugeh├Ârige Industrie auch noch mit ├Âffentlichen Mitteln f├Ârdern, halte ich pers├Ânlich f├╝r komplett falsch."