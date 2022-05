Ruhiger Vatertag in Mecklenburg-Vorpommern

Der Himmelfahrtstag ist in Mecklenburg-Vorpommern ruhig geblieben. Bis zum fr├╝hen Donnerstagabend gab es nach Angaben des Lagezentrums im Innenministerium keine gr├Â├čeren Eins├Ątze, die von ├╝berm├Ą├čig Feiernden ausgel├Âst wurden. Es sei ein ganz normaler Tag, sagte ein Sprecher in Schwerin. Ein Sprecher der Polizei in Rostock berichtete ebenfalls von einer "total ruhigen Lage".