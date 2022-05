Motorrad rutscht in Gegenverkehr: Ein Toter und Verletzte

Beim Zusammensto├č zweier Motorr├Ąder in Braunlage (Landkreis Goslar) ist ein 38-J├Ąhriger ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 38-J├Ąhrige sei mit seiner Maschine am Donnerstag vermutlich zu schnell in eine Kurve gefahren und gest├╝rzt. Er rutschte in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen.