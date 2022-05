documenta-Macher: Kunst wird es trotz allem geben

Vor Beginn der Kunstausstellung documenta in Kassel hat Farid Rakun als Mitglied der kuratierenden Ruangrupa auf die Wirkung von Kunst jenseits politischer Ereignisse verwiesen. "Kunst wird es trotz allem geben", sagte Rakun dem in Berlin erscheinenden "Monopol-Magazin". "Ich glaube nicht, dass es funktioniert, von der Kunst bestimmte Wirkmechanismen zu verlangen." Kunst m├╝sse sich entwickeln und k├Ânne ├╝berall anders aussehen.

Selbst an Orten in gro├čer Not gebe es k├╝nstlerische Praktiken. "Das ist schon an sich eine Botschaft der Hoffnung", sagte Rakun. "Nicht als Symbol, sondern als tats├Ąchlicher Beweis daf├╝r, dass etwas Kreatives, Kritisches existiert, das gepflegt werden kann."