Stephan Toscani zum saarländischen CDU-Parteichef gewählt

Stephan Toscani ist neuer Parteichef der CDU im Saarland. Auf einem Landesparteitag in Eppelborn stimmten am Samstag 94,6 Prozent der Delegierten fĂŒr den 55-JĂ€hrigen. "Dieses Ergebnis gibt RĂŒckenwind in schwieriger Zeit", sagte der Jurist unter Beifall. Toscani bekam 331 Ja-Stimmen bei insgesamt 357 Delegierten. 19 stimmten mit nein, sieben enthielten sich.