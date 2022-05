Feuer bei der Feuerwehr mit hohem Sachschaden

Ein Brand in einem FeuerwehrgerĂ€tehaus im Schöllkrippener Ortsteil Schneppenbach (Landkreis Aschaffenburg) hat am Samstag hohen Sachschaden verursacht. Nach Angaben eines Sprechers der Polizeiinspektion Alzenau brach das Feuer vermutlich wegen eines technischen Defekts am spĂ€ten Nachmittag aus. Ein Feuerwehrfahrzeug sei komplett ausgebrannt. Der geschĂ€tzte Schaden soll im sechsstelligen Bereich liegen. FĂŒr Sonntag kĂŒndigte die Polizei weitere Informationen an.