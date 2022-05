"Das ist extrem bitter": SC Magdeburg verpasst Europapokal

In Feierstimmung befand sich der designierte deutsche Meister in Lissabon aber nach dem Abpfiff ├╝berhaupt nicht. Die starken Portugiesen hatten dem SCM ├╝ber weite Strecken gro├če Probleme bereitet. Erst in der 38. Minute lagen die Magdeburger zum ersten Mal im Spiel mit zwei Toren vorn. In der 49. Minute f├╝hrte dann wieder Benfica. Es entwickelte sich eine hitzige Schlussphase, obwohl bei Benfica mit zunehmender Spieldauer die Kr├Ąfte nachlie├čen. Doch die Portugiesen stemmten sich mit einer enormen Willensleistung gegen die gr├Â├čere individuelle Qualit├Ąt des SCM.

Solche Wechselm├Âglichkeiten hatte Benfica in der Breite nicht. Was die Portugiesen aber stattdessen hatten: die lautstarke Unterst├╝tzung ihres Publikums. W├Ąhrend aus Magdeburg lediglich ein paar Fans mitgereist waren, feuerte die ├╝berwiegende Mehrheit in der Halle die Gastgeber an. Auch darum blieb das Spiel im zweiten Durchgang lange eng. Immer wenn Benfica rankam, ver├Ąnderte sich die hitzige Atmosph├Ąre in der Arena. Dass es so lange eng blieb, lag zudem am ├╝berragenden Benfica-Torh├╝ter Sergey Hernandez.