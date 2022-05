Nach dramatischem Schluss: SC Magdeburg verpasst Europapokal

Solche Wechselm├Âglichkeiten hatte Benfica in der Breite nicht. Was die Portugiesen aber stattdessen hatten: die lautstarke Unterst├╝tzung ihres Publikums. W├Ąhrend aus Magdeburg lediglich ein paar Fans mitgereist waren, feuerte die ├╝berwiegende Mehrheit in der Halle die Gastgeber an. Auch darum blieb das Spiel im zweiten Durchgang lange eng. Immer wenn Benfica rankam, ver├Ąnderte sich die hitzige Atmosph├Ąre in der Arena. Dass es so lange eng blieb, lag zudem am ├╝berragenden Benfica-Torh├╝ter Sergey Hernandez.