21-Jähriger sticht Bekannten mit Messer in Bauch

Eine 21-J├Ąhrige steht im Verdacht, im Landkreis Sigmaringen einen ├Ąlteren Bekannten in dessen Wohnung mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Die junge Frau habe nach einer kurzen Unterhaltung am Donnerstag unvermittelt mit dem Messer in den Bauch des 64-J├Ąhrigen in Veringenstadt gestochen und ihm so eine lebensbedrohliche Verletzung zugef├╝gt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.