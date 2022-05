88-Jähriger gerät unter Traktor: tödliche Verletzungen

Ein 88-JĂ€hriger ist bei einem Unfall im Schwarzwald-Baar-Kreis unter seinen Traktor gerutscht und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann wollte nach Polizeiangaben am Montag mit dem Schlepper und einem AnhĂ€nger Holz ĂŒber eine abschĂŒssige Wiese in Unterkirnach transportieren. Dabei sei das Gespann ins Rutschen geraten und umgekippt. Der Senior geriet den Angaben zufolge unter die Zugmaschine und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.