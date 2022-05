Hertha-Torwart Nils Körber wechselt zu Hansa Rostock

Der geb├╝rtige Berliner war seit 2011 bei der Hertha und durchlief mehrere Jugendmannschaften. Den Sprung in die Profi-Elf schaffte er nicht, mehrfach war er wie zuletzt in den Relegationsspielen gegen den Hamburger SV wegen Ausf├Ąllen anderer Torh├╝ter Ersatzmann auf der Bank. Zwischen 2017 und 2020 war K├Ârber zun├Ąchst an Preu├čen M├╝nster und dann an den VfL Osnabr├╝ck ausgeliehen.